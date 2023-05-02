Россия попала в химзавод в Павлограде: почему Кремль активно комментировал ракетный удар – анализ ISW

Российские военные совершили очередную ракетную атаку по Украине. Один из снарядов врага попал в химзавод в Павлограде. Этот объект, как и другие, в Кремле активно называют военным.

Как отметили составители свежего отчета Института по изучению войны, геолокационные кадры из Павлограда демонстрируют, что оккупанты попали в Павлоградский химический завод. Это послужило причиной мощного взрыва. Особого внимания заслуживают заявления российского минобороны.

Читайте также Ночной ракетный удар по Украине: что известно о циничной атаке врага 1 мая

Как Россия оправдывает свои атаки

Так, 1 мая российское минобороны заявило, что ракетные удары были якобы, направлены на украинские военно-промышленные объекты. И они позволили успешно сорвать производство ресурсов, которые использует наше войско.

Недавно минобороны России изменило свою риторику и активно описывает ударные кампании, вероятно, пытаясь изобразить проактивный подход к восходящей обеспокоенности в российском информационном пространстве по отношению к украинскому контрнаступлению.

– говорят в Институте.

К слову, российские военкоры также кичатся успехами ракетных обстрелов. Мол, ракетам, выпущенным из стратегической авиации, удалось поразить украинские системы ПВО и транспортный узел в Павлограде.

Заметим, что поздно вечером, после атаки по Павлоградскому химзаводу, местные власти обратилась к жителям. Их заверили, что химическая опасность отсутствует. Также призывали не паниковать и не распространять фейки.

Реакция ОП на атаку по химзаводу

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне поплатятся за экологический ущерб, причиненный Украине. Они будут отвечать и за минирование территорий, и за удары по объектам, и за убийства людей и похищение детей.

Сейчас счет пошел на несколько поколений. Он загадочным образом не обнулится, напротив – умножится. Будут платить еще нерожденные будущие поколения и у них никто не будет спрашивать хотят они этого или нет,

– подчеркнул он.

По словам Андрея Ермака, у поколения россиян будут серьезные проблемы. Ведь все они войдут в историю, как потомки террористов, осуществлявших геноцид украинцев. И от этого не удастся скрыться ни в одной из стран мира.

Заметим, что в результате атаки по Павлограду погибли два человека. Также 40 человек получили ранения. Как отмечал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, самой младшей потерпевшей девочке – 8 лет.

По его словам, у пострадавших ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения. Известно также, что в реанимацию доставили двух женщин 45 и 55 лет.