"Атака во время прощания с героем": фотограф показал болезненные кадры прилета по Первомайску
Источник:Александр Магула
Российские оккупанты атаковали Первомайск в Харьковской области, в результате чего пострадали несколько десятков человек. Вскоре в сети появились кадры последствий этого обстрела.
Враг нанес удар по городу ракетой, вероятно, типа "Искандер" во вторник, 4 июля. Более 40 человек были ранены. Затем фотограф Александр Магула опубликовал фотографии, на которых видно, что происходило в Первомайске сразу после атаки.
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"Во время церемонии прощания с защитником..."
Отметим, что среди пострадавших немало детей. На утро на следующий день после обстрела в больницах области остается 7 человек. В частности, 5 человек – в состоянии средней тяжести.
Смотреть на кадры, опубликованные фотографом, спокойно нельзя никак. Они цепляют за живое и еще раз свидетельствуют, что Россия является террористическим государством, которое не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить украинцев.
Россияне нанесли ракетный удар по городу Первомайску во время церемонии прощания с павшим бойцом "Кракена" и "Азова" Олегом Фадеенко. На церемонию, кроме побратимов Олега, пришли около 200 гражданских людей, в том числе дети и женщины,
– уточнил Магула.
Кроме того, он убежден, что агентура россиян продолжает работать в регионе: "Ведь это был направленный акт терроризма против людей, которые пришли попрощаться со своим героем", – написал фотограф, продублировав весь свой текст на английском языке.
Последствия удара по Первомайску / фото Магулы
Детали атаки: что известно
- Утром 5 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов констатировал, что в Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, ее состояние – среднее. Также годовалый ребенок находится в медучреждении, его состояние – средней тяжести.
- В общей сложности количество раненых составляет 43 человека. Среди них 12 детей. Как заявили в ГСЧС, все люди были ранены именно на парковке около многоэтажки.
- В то же время известно, что в результате взрыва было изуродовано несколько автомобилей, в них – вспыхнули пожары. К ликвидации последствий атаки были привлечены три подразделения спасателей.