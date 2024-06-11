Россия не может обезопасить: что продемонстрировал удар по аэродрому "Ахтубинск"

В результате атаки по аэродрому "Ахтубинск" в России поражены Су-57. Но это был удар на опережение.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что это довольно важный аэродром на территории России. В дальнейшем страна-агрессор планировала использовать такие борта для ударов по территории Украины ракетами Х-69. К слову, поражения Су-57 – первый подобный случай в истории.

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О чем свидетельствует удар по аэродрому

Этот аэродром "Владимировка" известен еще с советских времен. Там россияне проводили модернизацию или испытания новейшего вооружения. Захватчики испытывали некоторое вооружение для самолетов, а впоследствии – применяли его на территории Украины. Говорится, например, об авиабомбах и ракетах Х-69.

На самом деле этот удар и по имиджу России, и показывает то, что Россия не может обеспечить безопасность своих стратегически важных объектов,

– сказал Анатолий Храпчинский.

Поражение Су-57

Один из самолетов Су-57 был частично накрыт недостроенным ангаром. Поэтому надо было бить так, чтобы можно было попасть.

"Как следствие – мы видим существенное поражение этого самолета. Скорее всего, он уже не поднимется в небо. А насчёт второго самолета, который частично поврежден, есть вопрос о решении – будут ли его восстанавливать", – сказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ.

У России есть насущные проблемы с авиапарком, который они должны активнее готовить, потому что его активно эксплуатируют. Зато Су-57 во время боевых действий использовали не очень активно. Такой борт может нести ракеты Х-69, которые могли бы прийти на замену ракетами стратегической авиации. Сейчас Россия ее меньше применяет.

Есть проблематика со стратегической авиацией, которую они не могут строить, поэтому пытаются использовать тактическую авиацию. Это был удар на опережение,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Страна-агрессор планировала активно эксплуатировать самолет Су-57. Это могло бы быть благодаря, например, подавлению украинской системы ПВО. Однако, она только увеличивается. Был случай, когда этот самолет попадал под действие радиолокационных систем ВСУ. После того он быстро вылетал из этой зоны.

Какие характеристики Су-57

Россияне называют этот истребитель самолетом "пятого поколения". Однако, есть сомнения. Двигатели, которые стоят на нем, советские. Их разрабатывали в 80-х годах прошлого века. Поэтому есть вопрос о способности тактико-технических характеристик этого борта.

Дополнительно есть проблематика насчёт авионики, ведь она в основном состоит из западных элементов. Между тем Россия не может изготавливать или их активно закупать. Ей лучше это делать, чтобы наполнять свои Су-34 и Су-35. Вероятнее всего, Су-57 сейчас "на паузе".

Известно, что оккупанты имеют от 6 до 11 таких истребителей. Однако, 6 из них – на вооружении, а остальные – испытательные, которые расположены в "Ахтубинске". На таких самолетах могли обучаться пилоты или же проводили испытания по модернизации некоторых элементов.

"Россияне активно пытались изменить двигатели на этом самолете, создать отдельный. Но изменение этого двигателя все равно не делает самолетом "пятого поколения", – подчеркнул заместитель гендиректора компании по производству РЭБ.

Поражение Су-57: что известно