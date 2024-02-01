Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, какое оружие может доставать до территории временно оккупированного Крымского полуострова. Отметим, что на аэродроме "Бельбек" базируются Су-30СМ2 и Су-27.

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Главное – результат

До оккупированного украинского полуострова могут доставать ракеты ATACMS. К тому же военный эксперт отметил, что пусковые установки для них Украина уже имеет.

Возможно, действительно сработали ATACMS или противокорабельная Р-360 "Нептун", которая улучшена в части дальнобойности, ведь штатные ее нормативы в пределах 280 километров. Вероятно, подняли показатели несколько дальше и перевели в режим не противокорабельный, а поверхности.

Замечательно, что эта длинная рука у нас появилась,

– подчеркнул Черник.

Однако, по его мнению, не так важно, чем Воздушные силы ВСУ нанесли удары, а то, что есть результат. Предварительно известно о поражении нескольких самолетов, изготавливать которые России со временем будет все труднее.

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"Я не скажу, что это сверхчувствительная потеря, но перемалывание ресурсов – главная задача третьей стадии классической индустриальной войны. Мы в ней находимся и на эту минуту эта рутина приносит нам довольно хорошие результаты. Надеемся, что рано или поздно в этом перемалывании придет точка надлома", – добавил военный эксперт.

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