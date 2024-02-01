Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, яка зброя може діставати до території тимчасово окупованого Кримського півострова. Зазначимо, що на аеродромі базуються Су-30СМ2 та Су-27.

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Головне – результат

До окупованого українського півострова можуть діставати ракети ATACMS. До того ж військовий експерт зауважив, що пускові установки для них Україна вже має.

Можливо, дійсно спрацювали ATACMS або протикорабельна Р-360 "Нептун", яка покращена у частині далекобійності, адже штатні її нормативи у межах 280 кілометрів. Ймовірно, підняли показники дещо далі й перевели у режим не протикорабельний, а поверхні.

Чудово, що ця довга рука у нас з'явилася,

– наголосив Черник.

Однак, на його думку, не так важливо, чим Повітряні сили ЗСУ завдали ударів, а те, що є результат. Попередньо відомо про ураження кількох літаків, виготовляти які Росії з часом буде дедалі важче.

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"Я не скажу, що це наддошкульна втрата, але перемелювання ресурсів – головне завдання третьої стадії класичної індустріальної війни. Ми в ній перебуваємо й на цю хвилину ця рутина приносить нам доволі хороші результати. Сподіваємось, що рано чи пізно в цьому перемелюванні прийде точка надлому", – додав військовий експерт.

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