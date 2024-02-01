Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, яка зброя може діставати до території тимчасово окупованого Кримського півострова. Зазначимо, що на аеродромі базуються Су-30СМ2 та Су-27.
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Головне – результат
До окупованого українського півострова можуть діставати ракети ATACMS. До того ж військовий експерт зауважив, що пускові установки для них Україна вже має.
Можливо, дійсно спрацювали ATACMS або протикорабельна Р-360 "Нептун", яка покращена у частині далекобійності, адже штатні її нормативи у межах 280 кілометрів. Ймовірно, підняли показники дещо далі й перевели у режим не протикорабельний, а поверхні.
Чудово, що ця довга рука у нас з'явилася,
– наголосив Черник.
Однак, на його думку, не так важливо, чим Повітряні сили ЗСУ завдали ударів, а те, що є результат. Попередньо відомо про ураження кількох літаків, виготовляти які Росії з часом буде дедалі важче.
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"Я не скажу, що це наддошкульна втрата, але перемелювання ресурсів – головне завдання третьої стадії класичної індустріальної війни. Ми в ній перебуваємо й на цю хвилину ця рутина приносить нам доволі хороші результати. Сподіваємось, що рано чи пізно в цьому перемелюванні прийде точка надлому", – додав військовий експерт.
Що кажуть в Україні про удар по "Бельбеку"
- 31 січня Повітряні сили ЗСУ атакували в окупованому Криму аеродром "Бельбек". Речник Юрій Ігнат сказав, що слід дочекатись супутникових фото та даних від розвідки, аби оцінити масштаби атаки.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що 5 ракет "знайшли прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Це визнали навіть окупанти.
- За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, аеродром "Бельбек" в пріоритеті Повітряних сил ЗСУ, адже на ньому зосереджено багато авіаційної техніки ворога.