В етері 24 Каналу заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь сказав, на якому нині етапі операція зі звільнення півострова. Він також пояснив, які завдання виконують ЗСУ, завдаючи ударів по Росії та окупованих територіях.

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Коли можлива наземна операція в Криму

Останнім часом відбувається активне масштабування та систематизація ударів по Росії та тимчасово окупованих територіях. Однак ці атаки виконують різні завдання.

Коли ми б'ємо по території Росії, то це більш стратегічні завдання, а коли ми б'ємо по Криму, то тут уже завдання оперативні. Триває операція з деокупації Криму,

– наголосив Самусь

Зараз операція зі звільнення українського півострова перебуває на стадії "формування". Сили оборони знищують важливі для ворога об'єкти. Зокрема, штаб Чорноморського флоту, запасний командний пункт й інші командні пункти, які перебувають у вузлі зв'язку, системи протиповітряної оборони, місця базування авіації, корабельний склад тощо.

Також була оприлюднена інформація з відео підтвердженням про знищення у ніч проти 1 лютого ракетного катера "Івановєц". Удар по ворожому судну завдали українські морські дрони.

Українські Сили оборони абсолютно методично здійснюють операцію з деокупації Криму. Вона здається ще далекою до проведення наземної операції, але її проводитимуть вже після підготовчих заходів зі знищення авіації, ППО й інших ударних систем на території Криму,

– мовив заступник директора Центру дослідження армії.

Він зауважив, що необхідно, аби російський флот назавжди втратив можливості домінувати в Чорному морі й Україна повернула собі Крим, відновивши контроль над територіальними водами й економічною зоною.

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