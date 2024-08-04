Без этого вражеские самолеты уже не боевая машина: чем важен удар по аэродрому "Морозовск"

В ночь на 3 августа Силы обороны Украины атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области России. Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились в том числе управляемые авиабомбы. В российских пабликах сообщалось, что был уничтожен истребитель Су-34, повреждено инженерное оборудование аэродрома, пункт управления полетами.

"Морозовск", по которому ВСУ нанесли удар, для 4 армии военно-воздушных сил России является основным аэродромом базирования бомбардировочной авиации. Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что это штатный пункт размещения Су-34.

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Попадание произошло по складу авиабомб

Лакийчук отметил, что применяя Су-34, россияне наносят удары КАБами по передовым линиям на востоке и частично на юге Украины.

Попадание 3 августа как раз пришлось по складу, где хранились авиационные бомбы. Поэтому была такая длительная детонация. Без ракет и бомб любой бомбардировщик-истребитель – это уже не боевая машина, а туристическая авиатехника,

– отметил Лакийчук.

Российские паблики утверждают, что ВСУ осуществили переоснащение своих беспилотников, сделав их более устойчивыми к воздействию российских средств РЭБ, из-за чего украинские дроны успешно долетают до цели.

В Генштабе Украины отчитались, что информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага на аэродроме "Морозовск" уточняется. Задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и ГУР Министерства обороны Украины во взаимодействии с ВСУ.