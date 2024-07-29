Удар по аэродрому "Саки" в Крыму: журналисты показали спутниковые снимки аэропорта после атаки

Во временно оккупированном Крыму под атаку 26 июля попал аэродром "Саки". В сети появились спутниковые снимки с аэродрома после обстрела.

Атака по аэродрому "Саки" была совместной операцией ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. В результате атаки есть повреждения авиации врага.

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Как выглядит аэродром "Саки" со спутников после ударов

На снимках за 28 июля, которые есть в распоряжении проекта "Схемы" журналистов "Радио Свобода", видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут свидетельствовать о пожаре или взрывах.

Сейчас разрешение спутникового снимка не позволяет полностью оценить последствия этой атаки.



Последствия поражения аэродрома "Саки" в Крыму / Фото "Радио Свободы"

К слову, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили причастность украинских военных к удару по аэродрому "Саки", который активно используют оккупанты. В Вооруженных Силах отметили, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые снова не смогли защитить объекты оккупантов.

Кроме того, в сети также появились и другие спутниковые снимки, которые подтверждают, что Силы обороны Украины уничтожили истребитель Су-30СМ во время этой атаки. Кроме этого, еще один самолет мог получить повреждения от обломков.