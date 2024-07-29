Атака по аеродрому "Саки" була спільною операцією ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Внаслідок атаки є пошкодження авіації ворога.

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Як виглядає аеродром "Саки" з супутників після ударів

На знімках за 28 липня, які є у розпорядженні проєкту "Схеми" журналістів "Радіо Свобода", видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу або вибухи.

Зараз роздільна здатність супутникового знімка не дозволяє повністю оцінити наслідки цієї атаки.



Наслідки ураження аеродрому "Саки" у Криму / Фото "Радіо Свободи"

До слова, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили причетність українських військових до удару по аеродрому "Саки", який активно використовують окупанти. У Збройних Силах наголосили, що аеродром прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які знову не змогли захистити об'єкти окупантів.

Окрім того, у мережі також з'явилися й інші супутникові знімки, які підтверджують, що Сили оборони України знищили винищувач Су-30СМ під час цієї атаки. Крім цього, ще один літак міг зазнати пошкоджень від уламків.