В ближайшие часы Байден может начать операцию на Ближнем Востоке, – Sky News
Источник:Sky News
Неизвестный дрон атаковал базу США в Иордании 28 января. Джо Байден планирует ответить и сдержать любую эскалацию ситуации.
Редактор издания по международным делам Доминик Вагхорн заявил, что в настоящее время президент США рассматривает различные варианты ответа. В частности, их ему предложили советники.
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Что известно о вероятном ответе США на Ближнем Востоке
Издание написало что Джо Байден надеется, что его выбор в ближайшие часы сдержит любую эскалацию ситуации. Однако это может привести к обратному результату.
Он мог бы напасть на ответственную за это группу и многие считают это слабым и не затрагивают суть проблемы: покровителей группы в Иране. В списке вариантов Пентагона также есть действия против Корпуса стражей исламской революции в регионе за пределами Ирана или нападение на иранские объекты в пределах его границ,
– отметил журналист.
Также издание написало, что в Пентагоне предполагают, что атака дрона на американские войска в Иордании имеет "следы" Катаиб Хезболлы. Речь идет об элитной иракской вооруженной группировке, которая близка Ирану.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что их ответ может быть "многоуровневым поэтапным и устойчивым со временем". В свою очередь спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Штаты сделают все необходимое для защиты своих сил, однако они не стремятся ввязываться в более масштабный конфликт.
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Что известно об атаке на силы США в Иордании
- 28 января 2024 года Соединенные Штаты заявили, что ночью беспилотник атаковал американский форпост в Иордане. По словам Джо Байдена, погибли трое американских военнослужащих по меньшей мере 25 – получили ранения.
- Президент США обвинил в атаке лояльные Ирану группировки и пообещал "ответ". Журналисты отметили, что это первый случай, когда военные США погибают от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны между Израилем и ХАМАС.
- Известно, что под атакой оказался форпост "Башня 22", который расположен на границе с Сирией. Пока нет данных о том, почему дрон не смогла перехватить ПВО.