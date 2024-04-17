Уничтоженны дома, сгоревшие авто, разбросанные обломки: как выглядит место попадания в Чернигове

Российские оккупанты утром 17 апреля атаковали центр Чернигова тремя ракетами "Искандер". К сожалению, есть раненые и погибшие, много разрушений.

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако, СМИ, власть и полиция показала кадры с места попадания россиян. Известно, что Россия разрушила 8-этажный дом, повредила четыре многоэтажки, больницу, заведение высшего образования, десятки авто, пишет 24 Канал.

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Как выглядит город после атаки российских ракет

Суспильне показало кадры с места попадания трех российских крылатых ракет "Искандер" в Чернигове. Исполняющий обязанности мэра опубликовал кадры спасения людей и последствия разрушений. По его словам, враг повредил 16 домов. Там преимущественно повылетали окна.

Под завалами могут находиться люди. Спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Работают все экстренные службы,

– ориентировочно в 12:23 сообщал глава Черниговской ОВА.

По его данным, на месте развернули штаб для помощи всем, кто в ней нуждается.

Александр Ломако уточнил в 13:12 17 апреля, что уже известно о 14 погибших и 61 пострадавшем человеке. Продолжается поисковая-спасательная операция.

Суспильне показало видео с места попадания оккупантов

Кадры с места атаки россиян по Чернигову / Фото Суспільне и Александр Ломако

Правоохранители показали кадры с бодикамер после ракетного удара по Чернигову

По словам исполняющего обязанности мэра, в городе проверяют сети. Ориентировочно после 17:00 17 апреля планируют восстановить подачу света и газа.

Коротко о трагической атаке по Чернигову