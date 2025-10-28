Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что в результате огневого удара по дамбе Белгородского водохранилища Силам обороны удалось способствовать тому, что река залила позиции оккупантов. Кроме этого, еще и основные логистические маршруты, которые противник использует для подтягивания артиллерии.

Какие последствия атаки по российской дамбе?

Юрий Федоренко подчеркнул, что вражеские силы почувствовали последствия удара по дамбе Белгородского водохранилища. Они формировались для ударно-штурмовых действий в районе Волчанска. Однако планы врага сейчас под угрозой.

Также прошу обратить внимание, что при этом гражданское население России почти не пострадало от действий Украины,

– отметил он.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" напомнил удар врага по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Из-за действий оккупантов под угрозой оказались многие гражданские украинцы.

Какова ситуация на Волчанском направлении: карта

Несмотря на активные штурмовые действия противника на Волчанском направлении, удар по российской дамбе дал возможность притормозить наступление оккупантов.

Силам обороны удается блокировать врага. Сейчас у россиян нет активных достижений по расширению (наступления – 24 Канал),

– подчеркнул Федоренко.

Однако на Харьковщине, для того, чтобы тормозить продвижение врага, нашим защитникам приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем на других направлениях, ведь оккупантам удается хорошо маскироваться из-за ландшафта местности.

Что известно об ударе по российской дамбе?