Враг ударил по Днепропетровщине: есть пострадавшие, разрушены дома и поврежден газопровод

Оккупанты не прекращают бить по украинским городам и селам. Так, вечером 9 июля россияне в очередной раз ударили по Днепропетровской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу ОВА.

Смотрите также Россияне запускали "Шахеды" и ракеты по Украине: какие регионы были под угрозой атаки

Удар по Днепропетровской области

В среду, 9 июля, вечером россияне ударили по Днепропетровской области. Враг нанес удар КАБом по Межевской общине Синельниковского района.

В результате действий противника пострадали два человека. Кроме 43-летнего мужчины, женщина 40 лет. Указывается, что она будет лечиться амбулаторно.

В результате той атаки в целом разрушены 5 частных домов, около 20 – повреждены. Изуродованы и магазин, линия электропередач и газопровод,

– говорится в сообщении.

Смотрите также Над столицей очень много дыма: в Киеве после атаки врага фиксируют загрязнение воздуха

К слову, оккупанты в ночь на 10 июля атаковали дронами и ракетами Киевскую область. Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевщину. К сожалению, есть пострадавший. Последствия вражеской атаки фиксируют в 4 районах области.