В Харькове возросло количество пострадавших после атаки: травмы получил спасатель

Россия атаковала Харьков дронами, в результате чего возникли пожары на четырех объектах. Количество пострадавших в городе возросло во время ликвидации последствий.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Харькове ранен спасатель, который был ранен

Работники ГСЧС работают на местах прилетов российских дронов "Герань-2" в Харькове. Спасатели тушат пожары и ликвидируют последствия. К сожалению, на одном из объектов произошла чрезвычайная ситуация. На поврежденном дронами предприятии взорвался газовый баллон.

Так во время тушения пожара ранения получил спасатель. Он стал четвертым человеком, который пострадал из-за действий россиян и атаки по Харькову.

Как рассказал начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, травмированный сотрудник ГСЧС находится в состоянии средней тяжести.

Какие последствия ночной атаки по Украине

В ночь на 2 июня от обстрелов больше всего пострадал Шевченковский район Харькова. Там БпЛА упал во дворе многоквартирного жилого дома. Из окон дома посыпалось остекление и были повреждены десятки автомобилей. Во время атаки травмировалась женщина, а двое детей получили острую реакцию на стресс.

Еще один дрон упал на крышу дома, в котором никто не живет, а другой БпЛА ударил прямо на улице.

Полностью разрушено нежилое сооружение в частном секторе в Основянском районе города. В Киевском районе БпЛА повредил предприятие.

Последствия атаки по пригороду Харькова / Фото областной прокуратуры

Этой ночью россияне также нанесли удары дронами по Одессе и Сумах. Пожары там ликвидированы. В Одессе один человек от полученных травм скончался в больнице, в общем ранения получили по меньшей мере 14 человек.