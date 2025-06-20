Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Горіли будинки та цивільна інфраструктура: Зеленський відреагував на атаку по Одесі та Харкову

У Харкові поранено рятувальника

Працівники ДСНС працюють на місцях прильотів російських дронів "Герань-2" у Харкові. Рятувальники гасять пожежі та ліквідують наслідки. На жаль, на одному з об'єктів сталася надзвичайна ситуація. На пошкодженому дронами підприємстві вибухнув газовий балон.

Так під час гасіння пожежі поранень зазнав рятувальник. Він став четвертою людиною, яка постраждала через дії росіян й атаку по Харкову.

Як розповів начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко, травмований співробітник ДСНС перебуває у стані середньої тяжкості.

Які наслідки нічної атаки по Україні

У ніч на 2 червня від обстрілів найбільше постраждав Шевченківський район Харкова. Там БпЛА впав у дворі багатоквартирного житлового будинку. З вікон дому посипалося скління та було пошкоджено десятки автомобілів. Під час атаки травмувалася жінка, а двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес.

Ще один дрон впав на дах будинку, в якому ніхто не живе, а інший БпЛА вдарив просто на вулиці.

Повністю зруйновано нежитлову споруду в приватному секторі в Основʼянському районі міста. У Київському районі БпЛА пошкодив підприємство.

Наслідки атаки по передмістю Харкова / Фото обласної прокуратури

Цієї ночі росіяни також завдали ударів дронами по Одесі та Сумах. Пожежі там ліквідовано. В Одесі один чоловік від отриманих травм помер у лікарні, загалом поранень зазнали щонайменше 14 людей.