Россияне скажут, что "военный объект": как выглядит жилой дом в Харькове после атаки

Россияне 24 сентября в очередной раз нанесли удар по Харькову. Под прицелом врага оказался жилой дом в Киевском районе города.

Мэр города Игорь Терехов показал, как выглядит здание, которое цинично атаковали российские захватчики. Добавим, что, к сожалению, по состоянию на 17:14 в результате удара врага по разным районам Харькова ранены уже 24 человека, а также известно о 3 погибших.

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Жилой дом в Харькове, что был под атакой России

Городской голова Харькова рассказал, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Он добавил, что его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Российские оккупанты во второй раз ударили по нему КАБом.

Игорь Терехов обнародовал кадры, на которых видно страшные последствия от атаки российского войска.

Жилой дом в спальном районе. А скажут, что "военный объект",

– подписал видео мэр Харькова.

Враг атаковал жилой дом в спальном районе Харькова: смотрите видео

По данным Терехова, в самом пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживали 82 человека. Сейчас со всеми ними пытаются установить связь, чтобы выяснить, могут ли находиться люди под завалами.

Киевский район Харькова – последствия российского обстрела / Фото Суспільне, Дениса Шмыгаля, Олега Синегубова

На атаку россиян отреагировал украинский премьер Денис Шмыгаль

Он указал, что Россия целенаправленно терроризирует Харьков и другие мирные города. "Призываем наших партнеров предоставить больше систем ПВО, больше ракет. Мы рассчитываем на смелость в принятии решения позволить нам наносить удары западным оружием по военным целям на территории врага. Это необходимо для защиты людей", –добавил он.

Он указал, что враг атаковал жилой дом и отметил, что разрушены этажи с 3 по 8. Глава правительства выразил соболезнования родным тех, кто погиб в результате атаки России.

Также отреагировал на террор врага и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия атаковала обычных гражданских людей. "Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну", – сказал Зеленский. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.