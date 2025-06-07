Среди пострадавших в результате массированной российской атаки на Харьков – двое полицейских

Ночью субботы, 7 мая, Россия осуществила самую массированную атаку на Харьков, запустив "Шахеды", ракеты и КАБы. Среди пострадавших – двое правоохранителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова. На местах вражеских ударов сейчас работает более 300 полицейских.

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Что известно о пострадавших

По последней информации, в результате российского обстрела в Харькове пострадали 22 человека, еще 3 – погибли. В частности, среди раненых есть правоохранители:

в тяжелом состоянии в больнице находится старший дознаватель, которая оказалась под завалами после падения плиты перекрытия между 8 – 9 этажами;

серьезные ожоги лица получил 23-летний участковый.

На местах попаданий работают следователи, криминалисты, взрывотехники и другие службы. "Потому что, как и всегда, должны собрать каждый обломок – это вещественные доказательства военного преступления россиян", – написал Болвинов.

Обратите внимание! Взрывотехники предупреждают об опасности – не прикасайтесь и не приближайтесь к обломкам российского оружия. При обнаружении – сообщайте в полицию.

Напомним, по информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, россияне атаковали 3 ракетами, 5 КАБами, 4 РСЗО и 48 БпЛА Киевский и Основянский районы.

Среди погибших – 32-летний мужчина, еще 2 тела нуждаются в идентификации. Предварительно, это 59-летняя и 86-летняя женщины.