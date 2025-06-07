Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова. На місцях ворожих ударів зараз працює понад 300 поліціянтів.

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Що відомо про постраждалих

За останньою інформацією, унаслідок російського обстрілу у Харкові постраждало 22 людини, ще 3 осіб – загинули. Зокрема, серед поранених є правоохоронці:

у важкому стані в лікарні перебуває старший дізнавач, яка опинилася під завалами після падіння плити перекриття між 8 – 9 поверхами;

серйозні опіки обличчя отримав 23-річний дільничний.

На місцях влучань працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки та інші служби. "Бо, як і завжди, мусимо зібрати кожен уламок – це речові докази воєнного злочину росіян", – написав Болвінов.

Звернуть увагу! Вибухотехніки попереджають про небезпеку – не торкайтеся та не наближайтеся до уламків російської зброї. При виявленні – повідомляйте до поліції.

Нагадаємо, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни атакували 3 ракетами, 5 КАБами, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ'янський райони.

Серед загиблих – 32-річний чоловік, ще 2 тіла потребують ідентифікації. Попередньо, це 59-річна та 86-річна жінки.