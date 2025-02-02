На предприятии в Харькове возник масштабный пожар после попадания вражеского "Шахеда"

Около полуночи 2 февраля российская армия атаковала Харьков "Шахедами". На месте попадания беспилотника, в центре города, возник пожар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное. После взрыва Мэр Игорь Терехов сообщил, что, российский БпЛА ударил по Слободскому району. Позже появилась информация, что возгорание произошло на гражданском предприятии, занимавшемся изготовление одежды.

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Что известно о пожаре на предприятии в Харькове

Как сообщили в ГСЧС, в результате попадания возник пожар площадью около 2000 квадратных метров.

Попали в производственно-складское здание, произошел масштабный пожар. Горят текстильные изделия, сырье из полиэфира,

– отметил в комментарии журналистам представитель спасателей Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, к ликвидации пожара привлекли 8 отделений ГСЧС, а это 45 спасателей. Предварительно, жертв и раненых на месте атаки нет.

Пожарные смогли остановить распространение возгорания за полтора часа.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что Россия уже в третий раз атаковала гражданские склады в Харькове дроном типа "Шахед".

Спасатели ночью ликвидировали пожар на предприятии в Харькове / Фото Суспільного. Харьков

Напомним, 1 февраля российские войска совершили комбинированную атаку по городам Украины. Под ударом была Полтава, Одесса, Харьков и Запорожье. Также взрывы слышали в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Враги убили гражданских украинцев и уничтожили исторические здания, жилые сооружения и повредили объекты критической инфраструктуры.