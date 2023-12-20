Россия уничтожила запасы трех гуманитарных организаций в Херсоне, – ООН

Россия в ночь на 20 декабря совершила едва ли не одну из самых масштабных атак на Херсонскую область. В частности, оккупанты попали в помещение, где находились запасы гуманитарной помощи по меньшей мере трех гуманитарных организаций.

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун рассказала, что говорится об атаке на склады организаций. Кроме того, враг повредил многоквартирные дома, учебные заведения и больницу.

Смотрите также Несмотря на страшные обстрелы: почему количество горожан в Херсоне выросло

Россия атаковала помещение трех гуманитарных организаций

Я с ужасом восприняла новость о том, что очередная волна неизбирательных ударов со стороны России нанесла ущерб объектам и критически важным запасам по меньшей мере трех гуманитарных организаций в Херсоне сегодня (20 декабря – 24 Канал),

– заявила координатор.

Она уточнила, что Россия:

сожгла вдребезги склады Общества Красного Креста Украины и местной общественной организации "Щедрик". То есть Кремль уничтожил назначенные и нужные местным жителям запасы гуманитарной помощи;

враг повредил и помещение международной НПО HEKS/EPER.

"Сегодняшние (20 декабря – 24 Канал) обстрелы также нанесли ущерб жилым домам, медицинскому заведению и привели к ранению мирных жителей в Херсоне", – добавила Дениз Браун.

Россия в очередной раз нарушила гуманитарное право

Эти обстрелы влияют на способность гуманитарных организаций выполнять свою работу по спасению жизней и, наконец, лишают мирных жителей доступа к помощи, когда они в ней больше всего нуждаются,

– заявила координатор ООН в Украине.

Она добавила, что жители Херсона и все, кто живут вдоль всей линии фронта на Востоке и Юге, несут на себе основную тяжесть войны. Там ведь разрушения огромные, а с зимой помощь нужна как никогда. Дениз Браун также объяснила, что:

невыборочные удары по гражданским районам запрещены международным гуманитарным правом;

гуманитарные работники, объекты и имущество находятся под защитой международного права.

Россия жестоко атаковала Херсонщину: основное