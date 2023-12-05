Россия нанесла артиллерийский удар по центру Херсона: есть погибшие

5 декабря 2023, 10:59
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Враги атаковали центр Херсона утром 5 декабря. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о трагедии ориентировочно в 9:46 5 декабря. По его данным, по меньшей мере два человека погибли, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки по центру Херсона

Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских,
– написал Андрей Ермак.

По состоянию на 9:46 5 декабря была информация о:

  • гибель двух человек;
  • одного раненого.

Россия цинично убила мирных людей в Херсоне / Фото Андрея Ермака и его советницы Дарии Заровны

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что оккупанты обстреляли Херсон несколько раз утром 5 декабря с временно оккупированного левого берега. Враги били по центру города. В результате атаки врага:

  • два человека погибли;
  • одна – получила ранения;
  • еще одного травмированного человека, который ранился во время атаки на центр Херсона, доставили в больницу.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что госпитализирован 59-летний мужчина. К сожалению, два человека погибли на месте.

По словам чиновника, враг обстрелял Херсон ориентировочно в 9 утра 5 декабря.

Россия атаковала медучреждение в Херсоне

Роман Мрочко рассказал, что Россия попала в одно из медицинских учреждений Херсона. К сожалению, там тоже есть пострадавшие.

В результате попадания вражеского снаряда в медучреждение легкие ранения получили двое врачей. Необходимую медицинскую помощь им предоставили на месте,
– объяснил чиновник.

Россия за прошедшие сутки убила человека на Херсонщине

  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты за прошедшие сутки совершили 89 обстрелов региона. В частности, враги выпустили 490 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, беспилотников и авиации, из них – 1 ракетный. Только по Херсону прилетело 22 снаряда.
  • Враги Херсонской области попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в кинотеатр, дошкольное учебное заведение, территорию предприятия и приют для животных в Херсоне. Под атаку попало и предприятие в Бериславском районе.
  • К сожалению, за прошедшие сутки Россия на Херсонщине убила одного человека, еще 5 – ранила.

Автор: Діана Квасневська