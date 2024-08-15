Враг атаковал энергетическую систему Укрзализныци на Севере Украины
Источник:Укрзализныця
Российские оккупанты атаковали энергетическую систему Укрзализныци на Севере Украины. Из-за этого без света временно были отдельные участки путей.
В Укрзализныце рассказали, что некоторые поезда таки задерживались. Кстати, из-за обстрелов в ночь на 4 августа поезда задерживались на 10 часов.
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Что известно об атаке по энергетике Укрзализныци
Враг на этой неделе (говорится о периоде с 12 августа – 24 Канал) нанес удары по энергетической системе Укрзализныци на Севере Украины. В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей,
– заявили в Укрзализныце.
По данным компании, задержку поездов удалось минимизировать до 40 минут. Более того, жителям Юга максимально быстро включить свет.
В Укрзализныце объяснили, что они собственными силами работают, чтобы восстановить энергосистему компании.
Россия атаковала инфраструктуру Полтавщины
Российские оккупанты в ночь на 4 августа ударили по железнодорожной инфраструктуре на Полтавщине. Из-за этого многие поезда задерживались. Некоторые рейсы задерживались более чем на 10 часов. В частности, с задержками прибыли рейсы:
- 21/22 Харьков – Львов +10:34
- 103/104 Краматорск – Львов +10:34
- 1/2 Харьков – Ивано-Франковск +10:06
- 201/202 Харьков – Ворохта +10:06
- 63/64 Харьков – Львов +4:57
- 111/112 Изюм – Львов +4:57
- 112/111 Львов – Изюм +2:25
Стоит заметить, что в результате атаки россиян суммарные потери генерации составляют 9 гигаватт.