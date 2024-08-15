В Укрзалізниці розповіли, що деякі поїзди таки затримувались. До речі, через обстріли вночі проти 4 серпня потяги затримувались на 10 годин.

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Що відомо про атаку по енергетиці Укрзалізниці

Ворог цього тижня (мовиться про період з 12 серпня – 24 Канал) завдав ударів по енергетичній системі Укрзалізниці на Півночі України. Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій,

– заявили в Укрзалізниці.

За даними компанії, затримку потягів вдалось мінімізувати до 40 хвилин. Ба більше, мешканцям Півдня максимально швидко увімкнути світло.

В Укрзалізниці пояснили, що вони власними силами працюють, щоб відновити енергосистему компанії.

Росія атакувала інфраструктуру Полтавщини

Російські окупанти вночі проти 4 серпня вдарили по залізничній інфраструктурі на Полтавщині. Через це багато потягів затримувались. Деякі рейси затримувались на понад 10 годин. Зокрема, із затримками прибули рейси:

21/22 Харків – Львів +10:34

103/104 Краматорськ – Львів +10:34

1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06

201/202 Харків – Ворохта +10:06

63/64 Харків – Львів +4:57

111/112 Ізюм – Львів +4:57

112/111 Львів – Ізюм +2:25

Варто зауважити, що внаслідок атаки росіян сумарні втрати генерації становлять 9 гігават.