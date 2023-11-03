Россия накапливает вооружение, – Данилов рассказал, какой будет зима
Алексей Данилов рассказал, что в Украине не может быть простой зима. Ведь наше государство находится в состоянии войны.
Секретарь СНБО рассказал в эфире "Радио Свобода", что Киев понимает, на что рассчитывает враг. Поэтому Украина готовится к вражеским атакам на энергетическую инфраструктуру, пишет 24 Канал.
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К чему следует готовиться украинцам из-за вероятных атак врага
Противник в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура,
– заявил Алексей Данилов.
Однако должностное лицо заверило, что Украина обязательно пройдет эту зиму. Конечно, она не будет простой, ведь это зима во время войны.
"Все, что можно делать, делает и государство, и компании, несущие за это ответственность", – заверил секретарь СНБО.
Следует отметить, что Украина впервые в мире будет защищать некоторые элементы объектов энергетической инфраструктуры инженерной защитой. Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что наше государство делает это впервые в мире. Ведь таких решений защиты от ракет и дронов типа "Шахед-136" пока в мире нет.
Когда ждать отключения света
- В Министерстве энергетики Украины опровергли данные об отключение света в ноябре 2023 года. В министерстве заверили, что не планируют ограничение бытовых потребителей ни в одном из регионов Украины.
- В Минэнерго объяснили, что будут отключать свет только в случае массированных вражеских обстрелов и повреждений энергетического оборудования.
- Кроме того, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что придется выключать свет людям на 1 – 2 часа только в случае, если на улице будет больше 10 градусов мороза.
- По словам Харченко, пока невозможно спрогнозировать масштабы отключений, если Россия будет массированно атаковать энергетическую инфраструктуру.
- Кстати, министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал, что в случае массированных атак по нашей энергосистеме Киев будет отвечать врагу.