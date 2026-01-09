Укр Рус
В Киеве есть погибшие: среди них медик, который помогал раненым на месте одного из ударов
9 января, 02:58
2

В Киеве есть погибшие: среди них медик, который помогал раненым на месте одного из ударов

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В ночь на 9 января Россия атаковала Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.
  • В результате атаки погибли три человека, шесть ранены, трое госпитализированы.

В ночь на 9 января Россия терроризировала столицу самым разнообразным вооружением, в частности дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

Что известно о пострадавших?

С 8 на 9 января российская армия нанесла масштабную комбинированную атаку по гражданской инфраструктуре города. В по меньшей мере четырех районах столицы зафиксировано разрушение жилых многоэтажек.

По состоянию на 02:35 в результате вражеской атаки погибли три человека. Еще шесть человек пострадали, трех из них медики госпитализировали.

По словам Кличко, в Дарницком районе, где БпЛА попал в жилой дом, произошло повторное попадание. Погиб медик, есть раненые медработники. Все они приехали оказывать помощь людям.

Куда россияне бьют этой ночью?

  • Атака на столицу и Киевскую область началась еще вечером 8 января. Враг запустил ударные дроны на объекты гражданской инфраструктуры.

  • Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет "Калибр" в направлении Киева.

  • Российские военные обстреляли жилые дома в Печерском, Днепровском, Деснянском и Дарницком районах города – горят машины, повреждения этажей, разрушение фасадов домов, пожар на территории торгового центра.