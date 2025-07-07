Без горячей воды жилые дома и соцучреждения: в Киеве россияне попали по тепломагистрали

Российские войска ночью 7 июля в очередной раз нанесли удар по Киеву. В результате вражеской атаки повреждена теплосеть большого диаметра.

Сейчас коммунальщики работают над ликвидацией аварии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Повреждена теплосеть в результате атаки

В результате повреждения тепломагистрали диаметром 1 метр без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.

Среди отключенных – как жилые дома, так и социальные учреждения – школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты,

– сообщили в КГГА.

В пресс-службе указывается, что повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

Работники Киевтеплоэнерго работают над ликвидацией повреждения.

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Напомним, в результате атаки по Киеву зафиксированы повреждения в 3 районах. В частности, речь идет о Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах города. Там фиксируют пожары и разрушения.