О нем подробно рассказывают на Центральном военно-морском портале.

Что известно о корабле?

Сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота России относится к советскому проекту 1135М "Буревестник", который в классификации НАТО известен как Krivak-class frigate.

Это одно из старейших боевых судов, до сих пор находящихся в строю российского флота: его построили на заводе "Янтарь" в Калининграде в конце 1970-х годов, а ввели в эксплуатацию в начале 1980-х.

По данным профильных военно-морских справочников, водоизмещение корабля составляет около 3 300 тонн, длина – 123 метра, максимальная скорость достигает примерно 30 – 32 узлов, а экипаж насчитывает около 180 – 190 человек. Автономность плавания – до 30 суток.

Корабль создавался как многофункциональная платформа ближней морской зоны с акцентом на противолодочную борьбу и сопровождение корабельных групп. Его основное вооружение включает противолодочный ракетный комплекс "Раструб", зенитный комплекс "Оса-М", 100 миллиметровую артиллерийскую установку АК-100, торпедные аппараты и реактивные бомбометы РБУ-6000. Несмотря на устаревшую конструкцию, этот набор вооружения позволяет кораблю выполнять базовые задачи.

Значение "Питливого" для России сегодня определяется не столько его боевыми возможностями, сколько дефицитом современных кораблей в Черноморском флоте.

Из-за потерь, ограниченной модернизации и переброски части сил в Новороссийск Россия вынуждена продолжать эксплуатацию советских единиц, которые фактически не имеют полноценной замены в своем классе. Именно поэтому "Пытливый" используется для патрулирования, наблюдения за акваторией и демонстрации присутствия в Черном море.

Сторожевой корабль снова оказался в центре внимания после сообщений о его повреждении.

Что известно об атаке по кораблю?

Силы обороны Украины в ночь на 23 мая нанесли удары по ряду российских военных и инфраструктурных объектов, в частности в районе Черноморского побережья.

Особое внимание привлекло поражение сторожевого корабля Черноморского флота России "Пытливый", который базируется в Новороссийске. Также под удар попал ракетный катер российских войск, детали о степени повреждений пока уточняются.

Кроме морских целей, Силы обороны атаковали нефтеналивной причал терминала "Таманьнефтегаз", который является одним из ключевых экспортных объектов врага в Черноморском регионе. По данным Генштаба, его мощности позволяют переваливать до 20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.

Параллельно удары были нанесены по складам боеприпасов и материально-технического обеспечения на временно оккупированных территориях Крыма и Луганщины.

Также под прицелом оказались пункты управления беспилотниками на территории Белгородской и Курской областей России и на оккупированной части Донецкой области. Отдельно сообщается о поражении живой силы противника в Курской области.

В Генштабе отмечают, что все эти объекты были привлечены к обеспечению логистики и боевых действий российской армии. Последствия ударов уточняются, однако в Силах обороны подчеркивают системный характер поражения военной инфраструктуры противника.