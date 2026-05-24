Про нього детально розповідають на Центральному воєнно-морському порталі.

Що відомо про корабель?

Сторожовий корабель "Питливий" Чорноморського флоту Росії належить до радянського проєкту 1135М "Буревісник", який у класифікації НАТО відомий як Krivak-class frigate.

Це одне із найстаріших бойових суден, що досі перебувають у строю російського флоту: його побудували на заводі "Янтар" у Калінінграді наприкінці 1970-х років, а ввели в експлуатацію на початку 1980-х.

За даними профільних військово-морських довідників, водотоннажність корабля становить близько 3 300 тонн, довжина – 123 метри, максимальна швидкість сягає приблизно 30 – 32 вузлів, а екіпаж налічує близько 180 – 190 осіб. Автономність плавання – до 30 діб.

Корабель створювався як багатофункціональна платформа ближньої морської зони з акцентом на протичовнову боротьбу та супровід корабельних груп. Його основне озброєння включає протичовновий ракетний комплекс "Раструб", зенітний комплекс "Оса-М", 100 міліметрову артилерійську установку АК-100, торпедні апарати та реактивні бомбомети РБУ-6000. Попри застарілу конструкцію, цей набір озброєння дозволяє кораблю виконувати базові завдання.

Значення "Питливого" для Росії сьогодні визначається не стільки його бойовими можливостями, скільки дефіцитом сучасних кораблів у Чорноморському флоті.

Через втрати, обмежену модернізацію та перекидання частини сил у Новоросійськ Росія змушена продовжувати експлуатацію радянських одиниць, які фактично не мають повноцінної заміни у своєму класі. Саме тому "Питливий" використовується для патрулювання, спостереження за акваторією та демонстрації присутності у Чорному морі.

Сторожовий корабель знову опинився в центрі уваги після повідомлень про його пошкодження.

Що відомо про атаку по кораблю?

Сили оборони України в ніч проти 23 травня завдали ударів по низці російських військових та інфраструктурних об’єктів, зокрема в районі Чорноморського узбережжя.

Особливу увагу привернуло ураження сторожового корабля Чорноморського флоту Росії "Питливий", який базується у Новоросійську. Також під удар потрапив ракетний катер російських військ, деталі щодо ступеня пошкоджень наразі уточнюються.

Окрім морських цілей, Сили оборони атакували нафтоналивний причал термінала "Таманьнєфтегаз", який є одним із ключових експортних об’єктів ворога у Чорноморському регіоні. За даними Генштабу, його потужності дозволяють перевалювати до 20 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів щорічно.

Паралельно удари було завдано по складах боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованих територіях Криму та Луганщини.

Також під прицілом опинилися пункти управління безпілотниками на території Бєлгородської та Курської областей Росії та на окупованій частині Донеччини. Окремо повідомляється про ураження живої сили противника в Курській області.

У Генштабі наголошують, що всі ці об’єкти були залучені до забезпечення логістики та бойових дій російської армії. Наслідки ударів уточнюються, проте в Силах оборони підкреслюють системний характер ураження військової інфраструктури противника.