Второе утро подряд враг атакует Краматорск: ударил по инфраструктурному объекту, есть раненые

Российские оккупанты уже две ночи подряд атакуют Краматорск Донецкой области. К сожалению, есть разрушения и раненые.

Российские захватчики накануне, 10 августа, ракетой попали в объект критической инфраструктуры, серьезно повредив его, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке врага по Краматорску

Краматорский городской совет заявил, что город вновь подвергся вражескому обстрелу.

Есть пострадавшие и разрушения. Работают все соответствующие службы над ликвидацией,

– заявили местные власти.

У Донецкой ОВА рассказали, что россияне второе утро подряд атакуют Краматорск. В ночь на 11 августа враги снова ударили по инфраструктурному объекту.

Вадим Филашкин объяснил, что по состоянию на утро 11 августа известно о 4 раненых. В частности:

1 человек в тяжелом состоянии – его оперируют,

2 получили легкие ранения – им оказали необходимую медицинскую помощь,

еще 1 человек – не нуждается в помощи.

В областной военные администрации уточнили, что окончательные данные о разрушениях и количество раненых еще устанавливают.