Россияне нанесли авиаудар по супермаркету в Краматорске: пострадали 5 человек, в том числе один ребенок

4 июля российские войска нанесли удар по Краматорску, сбросив управляемую авиабомбу на центральную часть города. Под удар попал супермаркет, в котором в момент атаки находились люди.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Что известно о атаке на Краматорск?

Для атаки оккупанты использовали управляемую авиабомбу ФАБ-250 с УМПК. Стоит отметить, что этот вид вооружения весит более 250 килограммов и может поражать цель на расстоянии десятков километров.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали как минимум пять мирных жителей. Среди пострадавших – 11-летний мальчик, а также три женщины в возрасте 36, 38 и 62 лет и 56-летний мужчина. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Местные службы продолжают уточнять окончательные последствия удара и масштабы разрушений.

Супермаркет в Краматорске / Фото Донецкой прокуратуры

По факту атаки Краматорская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Следователи документируют очередное военное преступление российских войск против гражданского населения Украины.

Что известно о других недавних атаках россиян?

3 июля российские войска провели атаку на одно из предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. Под ударом оказалось шахтоуправление, где на момент обстрела под землей находились 86 работников. Всех шахтеров оперативно подняли на поверхность и эвакуировали в безопасное место.

В результате атаки погиб сотрудник охранной службы предприятия. Еще пятеро сотрудников получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

В компании сообщили, что объект получил значительные повреждения, а работа предприятия временно приостановлена. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и готовят аварийно-восстановительные работы.

В ДТЭК отмечают, что атака в очередной раз продемонстрировала опасность, в которой работает украинская энергетическая и промышленная инфраструктура в условиях войны.

Однако, к сожалению, это не единственное, что пострадало от российских атак 3 июля в Днепропетровской области. Под удар попали два локомотива. Обошлось без пострадавших и погибших, поскольку работники находились в укрытии.

Стоит отметить, что с начала 2026 года страна-агрессор повредила более 200 локомотивов. Объемы ремонтных работ постоянно растут. Однако, несмотря на систематические российские удары, железная дорога продолжает работать и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.