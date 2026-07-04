Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Що відомо про атаку на Краматорськ?

Для атаки окупанти використали керовану авіабомбу ФАБ-250 з УМПК. Варто зазначити, що цей вид озброєння має вагу понад 250 кілограмів і може вражати ціль на відстані десятків кілометрів.

За попередніми даними, внаслідок вибуху ушкоджень зазнали щонайменше п’ятеро цивільних. Серед постраждалих – 11-річний хлопчик, а також три жінки віком 36, 38 і 62 роки та 56-річний чоловік. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Місцеві служби продовжують уточнювати остаточні наслідки удару та масштаби руйнувань.

Супермаркет у Краматорську / Фото Донецька прокуратура

За фактом атаки Краматорська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального Кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Слідчі документують черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення України.

Що відомо про інші нещодавні атаки росіян?

3 липня російські війська атакували одне з підприємств ДТЕК на Дніпропетровщині. Під ударом опинилося шахтоуправління, де на момент обстрілу під землею перебували 86 працівників. Усіх шахтарів оперативно підняли на поверхню та евакуювали у безпечні умови.

Внаслідок атаки загинув працівник охоронної служби підприємства. Ще п’ятеро співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості та наразі перебувають під наглядом медиків.

У компанії повідомили, що об’єкт зазнав значних руйнувань, а роботу підприємства тимчасово зупинено. Нині фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та готують аварійно-відновлювальні роботи.

У ДТЕК наголошують, що атака вкотре продемонструвала небезпеку, в якій працює українська енергетична та промислова інфраструктура в умовах війни.

Однак, на жаль, це не єдине, що постраждало від російських атак 3 липня на Дніпропетровщині. Під удар потрапили два локомотиви. Обійшлось без постраждалих і загиблих, адже працівники перебували в укритті.

Варто зазначити, що з початку 2026 року країна-агресорка пошкодила понад 200 локомотивів. Обсяги ремонтних робіт постійно зростають. Проте, попри систематичні російські удари, залізниця продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.