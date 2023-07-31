Уничтожены 3 этажа в доме и техникум, – МВД о масштабах разрушений в Кривом Роге

Россия атаковала Кривой Рог двумя ракетами, которые попали в жилой дом и учебное заведение. В Министерстве внутренних дел рассказали, что враг ударил по городу в 9:02 31 июля.

Стоит отметить, что воздушную тревогу объявили только в 9:03 – через минуту после взрывов. Глава МВД Игорь Клименко рассказал в эфире телемарафона, что Россия ударила почти по центру города, пишет 24 Канал.

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Какие последствия прилета по Кривому Рогу

Уничтожены несколько этажей – от 5 по 8 девятиэтажного жилого дома и уничтожен также техникум Политехнического института города Кривой Рог. На данный момент (10:52 – 24 Канал) 20 человек получили ранения, двое погибли, около 5 – 7 человек находятся под завалами,

– заявил Игорь Клименко.

По его словам, на месте срочно развернули работу соответствующей спасательной техники, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и спасти людей. Министр рассказал, что:

в первом подъезде жилого дома четыре этажа уничтожены полностью;

они дважды совершили поквартирный обход, есть раненые люди. Такой обход провели и в соседних подъездах, чтобы оказать скорую помощь маломобильным людям;

здание техникума практически разбито до основания.

Игорь Клименко заверил, что на двух местах прилета развернули штабы, при которых работают спасатели, полиция, СБУ, местные власти.

По мнению министра, людей из дома будут отселять, ведь там уничтожены железобетонные конструкции и перекрытия. Специалисты должны оценить степень разрушений и возможность использования здания в дальнейшем.

Были ли в техникуме люди в момент удара по Кривому Рогу

Игорь Клименко рассказал, что помещение техникума утром 31 июля "практически пустовало".

На первом этаже находилось кафе, куда заходили гражданские люди. Рядом находилось подразделение национальной полиции, которое также пострадало в результате этого удара,

– заявил глава МВД.

По его словам, пострадали очень много людей, которые находились на тротуарах возле техникума. По состоянию на 10:55 31 июля спасатели еще разбирали завалы.

Многоэтажка и техникум расположены по разным адресам

Пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданской защиты Александр Хорунжий рассказал, что по состоянию на 10:56 спасатели пытаются потушить очаги пожаров. В жилом доме огонь достигал 70 квадратов, его локализовали. Кроме того, работники ГСЧС разбирают завалы.

"Спасен ребенок 2013 года рождения", – рассказал пресс-офицер ГСЧС.

По его данным, они привлекли максимальное количество людей, чтобы помочь. На месте тоже работают психологи.

Кроме того, Александр Хорунжий уточнил, что учебное заведение и многоэтажка размещены по разным адресам. О том, были ли там военные объекты, полковник сказал, что не может прокомментировать.

Россия атаковала Кривой Рог: коротко