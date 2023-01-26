Ночью оккупанты ударили по Купянску: уничтожен автомобиль правоохранителя, повреждены дома
Источник:Олег Синегубов
Российские оккупанты продолжили атаковать Харьковскую область. Ударили по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.
Предварительно известно, что атаковали россияне ракетами и артиллерией. О состоянии людей рассказали в местной скорой.
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Что известно об атаке россиян
Ночью (против 26 января – 24 Канал) в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно – С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Разрушен личный автомобиль сотрудника Нацполиции,
– рассказал Олег Синегубов.
По данным главы ОВА, в течение суток 26 января в Купянске россияне били артиллерией. Как следствие повредили жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.
Кроме того, повреждения есть и в других населённых пунктах. В частности:
- в поселке городского типа Двуречная – частный жилой дом;
- в Волчанске – жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.
В Областном центре экстренной медицинской помощи заверили, что за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировали.Обратите внимание! 26 января Олег Синегубов сообщил, что существует большая угроза ракетных ударов по Харьковщине. Он призвал людей не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях отбоя.
️Атаки россиян на Харьковщине: коротко
- 16 января российские оккупанты обстреляли учебное заведение и сектор многоэтажек в Купянском районе. По данным корреспондентки из Харькова Анны Черненко, в Купянске россияне ударили по сектору многоэтажек.
- Там под домом образовалась огромная воронка, выбиты окна и повреждены стены. В результате удара два человека ранены: 65-летней женщине оказали помощь на месте, 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
- Стоит напомнить, что 14 января враги ударили по объектам критической инфраструктуры в Харькове. К сожалению, именно поэтому город и область оставались без света.