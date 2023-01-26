Ночью оккупанты ударили по Купянску: уничтожен автомобиль правоохранителя, повреждены дома

Российские оккупанты продолжили атаковать Харьковскую область. Ударили по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

Предварительно известно, что атаковали россияне ракетами и артиллерией. О состоянии людей рассказали в местной скорой.

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Что известно об атаке россиян

Ночью (против 26 января – 24 Канал) в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно – С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Разрушен личный автомобиль сотрудника Нацполиции,

– рассказал Олег Синегубов.

По данным главы ОВА, в течение суток 26 января в Купянске россияне били артиллерией. Как следствие повредили жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.

Кроме того, повреждения есть и в других населённых пунктах. В частности:

в поселке городского типа Двуречная – частный жилой дом;

в Волчанске – жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.

В Областном центре экстренной медицинской помощи заверили, что за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировали.

️Атаки россиян на Харьковщине: коротко

16 января российские оккупанты обстреляли учебное заведение и сектор многоэтажек в Купянском районе. По данным корреспондентки из Харькова Анны Черненко, в Купянске россияне ударили по сектору многоэтажек.

Там под домом образовалась огромная воронка, выбиты окна и повреждены стены. В результате удара два человека ранены: 65-летней женщине оказали помощь на месте, 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Стоит напомнить, что 14 января враги ударили по объектам критической инфраструктуры в Харькове. К сожалению, именно поэтому город и область оставались без света.

26 января Олег Синегубов сообщил, что существует большая угроза ракетных ударов по Харьковщине. Он призвал людей не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях отбоя.