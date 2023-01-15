Потеряла любимого на войне и дом: девушка с фото на руинах в Днепре рассказала о своем спасении

23-летняя девушка, которую удалось спасти в Днепре, написала, как ей удалось выжить. Оказывается, Анастасию Швец накрыло дверью в постели.

Что касается родителей девушки, то информации пока что нет. Однако она написала, что их видели живыми.

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Что известно о спасшейся в Днепре девушке

Анастасия призналась, что нет слов или эмоций, не чувствует ничего кроме большой пустоты внутри. Она рассказала, что с сентября 2022 года пыталась смириться с потерей ее парня Влада: "Я чувствовала, что он будет меня оберегать".

Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовой нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он уберег, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги,

– написала Анастасия.

Девушка не знает, где ее родители

Она рассказала, что не знает, где ее родители: "Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил".

Девушка написала, что она вспоминает "дурацкие шутки отца", как с мамой фотографировали щенков и ели удон, который приготовила мать.

"Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?" – сказала девушка.

Что известно о спасении девушки

Вечером 14 января после атаки россиян по многоэтажке в Днепре сеть шокировала фотография девушки, застрявшей на высоте в разрушенной многоэтажке. Ее заметили и забрали с руин спасатели.

Девушка держала под мышкой мягкую зеленую игрушку. После спасения Анастасия опубликовала несколько сториз. В одном из них она рассказала, что ее дома, всей жизни и воспоминаний больше нет. Нет кота и неизвестно, что с родителями.

Анастасия Швец также дала ссылку на банку сестры для желающих помочь ей. Также девушка рассказала в сториз, что умерла мать ее одноклассника, которые жили в том же доме. В момент атаки она возвращалась домой. Поэтому Анастасия опубликовала реквизиты для помощи Никите Павловскому – 5375414112053086.