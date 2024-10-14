В сети показали, как выглядит нефтебаза в Феодосии через неделю после начала пожара

Украина 7 октября атаковала нефтебазу в оккупированной россиянами Феодосии. Горела она почти неделю.

В сети показали, как нефтебаза выглядит сейчас. Соответствующие фото опубликовал телеграм-канал "Крымский ветер".

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Как выглядит атакованная нефтебаза в Феодосии

Горела нефтебаза до 12 октября. Спустя почти неделю после атаки на ней виднеются обгоревшие резервуары, а поблизости образовались озера воды с пеной после работы пожарных.

Как выглядит нефтебаза в Феодосии после атаки / Фото "Крымского ветра"

Кроме резервуаров, также сильно пострадала инфраструктура хранилища. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Спутниковый снимок нефтебазы в Феодосии / Фото телеграмм-канала "КиберБорошно"

В общем огонь добрался до 12 резервуаров, из которых 8 – было уничтожено. Также сгорели дома, которые были расположены на территории объекта.

К слову, заработает нефтебаза в Феодосии еще не скоро.

В Феодосии были резервуары разного размера: от 2-тысячников до 10-тысячников. И количество нефтепродуктов, которое выгорело – это уже не десятки тысяч тонн, а до сотни тысяч. Однако сейчас говорится не только о потере определенного количества емкостей и горючего, такого масштаба техногенный пожар промышленного объекта означает вывод его из строя на несколько месяцев,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.