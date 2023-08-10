Удар по нефтебазе на Ровненщине: в ОВА рассказали о радиационном фоне и будет ли эвакуация

Ночью 10 августа Россия массированно атаковала "Шахедами" Ровненскую область. Из-за попадания в Дубенском районе горит нефтебаза.

В эфире телемарафона глава Ровненской ОВА Виталий Коваль рассказал, что на нефтебазе хранилось много нефтепродуктов. Но угрозы для населения нет. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне атаковали Ровненскую область

10 августа вражеские дроны были нацелены на Ровненскую область. Оккупанты попали в объект инфраструктуры – нефтебазу в Дубенском районе.

Сейчас там бушует пожар. К ликвидации последствий атаки привлечены 55 специалистов ГСЧС и следственной комиссии, привлечены 15 единиц техники и пожарный поезд.

Коваль сообщил, что очаг уже локализован, то есть он уже не увеличивается. Однако до полной ликвидации еще очень много времени.

Он также сообщил, что радиационный и химический фон в норме, угрозы для населения нет.

Эвакуационные мероприятия проводиться не будут,

– добавил он.

Что известно о ночной атаке