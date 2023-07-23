У Зеленского отреагировали на атаку по Одессе: призвали предоставить ATACMS и больше систем ПРО

Враг беспощадно атаковал Одесскую область в ночь на 23 июля. Российские военные совершили комбинированную атаку с разного вида вооружений по украинскому региону. В Офисе Президента уже отреагировали на циничный обстрел.

Атака началась в полночь 23 июля. Перед этим Воздушные силы сообщили об активности стратегической авиации Ту-22м3 врага. Дальше тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс". Все цели были направлены в Одесскую область. Пуски враг совершал в частности из временно оккупированного Крыма.

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в своем телеграмме призыв к союзникам после циничного удара врага.

Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре,

– подчеркнул он.

Ермак призвал Запад предоставить больше систем ПРО, а также ATACMS, потому что это поможет Украине.

Что известно об ATACMS Это американская баллистическая ракета класса "земля – земля". Дальность доходит до 300 км. С ее помощью можно уничтожить множество вооружений, сил и средств противника еще в местах базирования. Эту ракету очень сложно сбить, практически невозможно, к тому же она очень точная.

От взрывов в Одессе пострадал храм, повреждены жилые дома

Местные СМИ после атаки по Одессе сообщили о пожаре. Также заявили о повреждении православного храма, являющегося одной из визиток города. Кроме того, есть разрушение жилых домов и пострадавшие. Разбиты окна и двери в домах, уничтожены автомобили.

Одесса. Очередная ночная атака извергов. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения. Информация о пострадавших уточняется. Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги – быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя!

– написал в своем телеграмме глава Одесской ОВА Олег Кипер.

После беспощадной атаки российские пропагандисты начали врать о "срабатывании украинского ПВО по жилому дому", чтобы оправдать свои циничные действия.

Россия терроризирует Юг после срыва зернового соглашения

Россия заявила о своем выходе из зернового соглашения 17 июля. Это связали со взрывами на Крымском мосту и традиционно обвинили в "срыве" договоренностей Украину. Более того, страна-агрессор начала шантажировать Запад, требуя отменить ряд санкций в обмен на возвращение к диалогу.

Несколько дней подряд после выхода из зерновой сделки Россия беспощадно обстреливает Юг Украины. В частности, – порты Одесской области и места хранения зерна.

Кроме того, страна-агрессор также начала угрожать, что будет считать законными целями корабли, выходящие из украинских портов. Ответ Украины был зеркальным, ведь Россия продолжает цинично воровать зерно и вывозить его из временно оккупированных украинских портов.