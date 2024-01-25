Россия атаковала Одессу "Шахедами": какие повреждения нанесли враги

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты запустили по городу дроны дважды за ночь.

Первые "Шахеды" на Одессу летели ориентировочно после 20:00 24 января, вторые – уже ближе к полуночи. Тогда глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в городе вспыхнул пожар.

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Какие последствия атаки по Одессе

В городском совете сообщили, что в Одессе оккупанты повредили жилые дома. В этот раз в Приморском районе города.

По поводу госпитализации информации не поступало, спасатели и медики оказывают помощь людям на месте. Городские службы приступят к работе после получения разрешения оперативных служб,

– уверяли местные власти ориентировочно в 3:02 25 января.

Россия атаковала Одессу и повредила жилые дома: смотрите видео

Впоследствии Силы обороны Юга сообщили, какие повреждения нанес враг. В частности, оккупанты:

попали в промышленный объект;

повредили жилые дома и социальную инфраструктуру.

Предварительно известно о двух пострадавших. Информация уточняется,

– заверили военные.

Они уточнили, что результаты обобщенной боевой работы сообщат впоследствии.

Последствия ночной атаки "Шахедами" в Одессе

Утром спасатели сообщили, что более 80 их специалистов одновременно работали на месте по разным адресам. Они тушили пожары и разбирали завалы.

Кроме того, психологи ГСЧС оказали помощь местным жителям. В ведомстве показали последствия атаки врага и уточнили, что оккупанты коварно пытаются уничтожить гражданские объекты.

Работники ГСЧС показали последствия атаки врага: смотрите видео

Россия атаковала Одессу