Массированная атака "Шахедами" по Одессе: количество пострадавших увеличилось

В ночь на 25 января российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами. Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре в Одессе. В результате атаки есть пострадавшие.

Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила 15 минут. Силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов".

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Детали атаки по Одессе

В МВД рассказали, что в результате вражеской атаки по городу повреждены несколько жилых домов, складское помещение, а также социальная инфраструктура.

Предварительно, 6 человек пострадали в результате массированной атаки России с применением БПЛА,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар.

Были повреждены несколько квартир. Один человек получил ожоги, его оперативно госпитализировали в больницу.

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Кроме того, враг нанес удар по двухэтажному жилому зданию в Приморском районе города. Пораженный дрон пробил крышу дома. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом.

Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побиты.

В результате удара пострадали четыре человека. Им была оказана медицинская помощь на месте. Одну из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации. Как отметили в Одесской ОВА, на месте работали взрывотехники. Предварительно пострадавших в результате этого удара нет.

Враг нанес удары "Шахедами" по Одессе / Фото Национальной полиции

Известно также, что россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. На месте загорелся мощный пожар.

Мужчину, рядом проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю. Он получил ранение обломками разных предметов, разлетавшихся от взрыва. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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