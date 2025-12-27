Стреляет ударными дронами: враг снова разрушает гражданскую инфраструктуру Одесской области
- Российские дроны повредили оборудование для транспортировки зерна на элеваторе в Одесской области, но жертв и пострадавших нет.
- Беспилотник упал на территорию предприятия по производству растительного масла, не нанеся вреда работникам или помещениям.
Враг нанес очередной сокрушительный удар по Одесской области, применяя дроны и ракеты. В результате атаки повреждено оборудование для транспортировки зерна на местном элеваторе.
О последствиях дроновой атаки сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет 24 Канал.
Какие объекты пострадали в результате атаки?
В Одесской ОВА сообщают, что за сутки 26 декабря россияне нанесли очередной удар дронами по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на активную работу украинской ПВО, которая уничтожила большинство вражеских целей, зафиксированы разрушения.
На территории элеватора было повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Кроме того, зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на территорию одного из предприятий по производству растительного масла. Обошлось без негативных последствий для работников или производственных помещений.
Сейчас на местах событий работают все службы, в частности спасатели, полиция и эксперты по оценке ущерба. Правоохранители документируют последствия атак как очередные военные преступления агрессора.
Враг обстрелял Киевскую область: какие последствия атаки?
Ночью и на утро 27 декабря россияне направили большинство ударных целей на Киевскую область и Киев. Враг использовал почти 500 дронов и 40 ракет, в частности "Кинжалы".
В результате российской атаки на Киев по состоянию на 10:20 в известно о 22 пострадавших, среди них – 12 детей. 12 человек госпитализировали.
Прилеты снарядов и обломков зафиксировано в семи районах столицы. В результате атак возникли возгорания автомобилей и трамвайного депо, зафиксировано попадание в общежитие НАУ, а также пожары в жилых многоэтажках.