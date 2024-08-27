Удар по гостинице в Кривом Роге: по меньшей мере двое погибших, в каком состоянии раненые

Россия вечером 26 августа ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой. Оккупанты попали в отель "Аврора".

По состоянию на 7:47 27 августа есть данные о раненых и погибших. В частности, председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал о людях, пишет 24 Канал.

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Что известно о жертвах и раненых

Вилкул написал, что оккупанты ориентировочно в 23:20 26 августа нанесли ракетный удар по абсолютно гражданскому объекту в центре города.

К сожалению, два человека погибли – женщина и мужчина. Ранения получили пять человек, из них в больнице сейчас находится двое,

– написал председатель Совета обороны города.

По его данным на месте удара работают спасатели, медики и коммунальщики.

Спасатели под завалами отеля откопали 43-летнюю женщину ориентировочно в 5 утра. Она в тяжелом состоянии, однако жива и за ее жизнь борются врачи.

Во время спасательной операции удалось вытащить 5 человек, психологическую помощь оказали 11 людям, из них двое – дети.

Что происходит на месте атаки России: смотрите видео

(Осторожно! Не советуем смотреть чувствительным людям)

Спасатели еще ищут людей под завалами

Спасатели утром 27 августа заявили, что российская ракета частично разрушила четырехэтажное помещение отеля. По состоянию на 7:28 поисково-спасательные работы продолжались.

"Под завалами, вероятно, остаются еще 2 человека", – объяснили в ГСЧС.

По их данным, также враг повредил 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей.