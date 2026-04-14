Момент удара по дамбе в Печенегах в период "большой воды": есть ли разрушения

Днем 14 апреля российские войска атаковали КАБами район Печенежской дамбы на Харьковщине. Разрушение дамбы в период весеннего половодья могло привести к катастрофическим последствиям для общин.

Об этом сообщает 16-й армейский корпус Вооруженных Сил Украины.

Какие детали вражеской атаки?

В ВСУ сообщили об очередной попытке врага попасть в дамбу Печенежского водохранилища в Чугуевском районе. Для этого российские войска использовали шесть управляемых авиационных бомб. Четыре из них попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две – в воду.

Выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм оккупантов. Противник пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды,

– говорится в сообщении.

Военные отметили, что в случае разрушения дамбы в период "большой воды" затопило бы все общины ниже по течению, вызвав масштабную экологическую катастрофу.

В 16-м корпусе заметили, что противник потерпел неудачу в этой операции, поэтому начал следующий этап – информационно-психологическую атаку. В подконтрольных России псевдохарьковских пабликах начали распространять ложную информацию о якобы повреждении дамбы и аварийном сбросе воды.

Важно! Печенежская дамба является одним из ключевых критических объектов Харьковщины, что обеспечивает водоснабжение, поддержания экологического баланса и защиту более 10 населенных пунктов области. Известно, что около 70% воды для Харькова поступает именно из Печенежского водохранилища.

Атака по Печенежской дамбе: смотрите видео 16-го армейского корпуса ВСУ

Есть ли разрушения?

В ВСУ отметили, что после российской атаки дамба не пострадала, а сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме.

Также военные добавили, что ситуация находится под полным контролем и постоянным мониторингом. С учетом предыдущего опыта атак также наработаны планы оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Что известно о предыдущих атаках на Печенежскую дамбу?