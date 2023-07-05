Ракетный удар по Первомайскому: новые детали циничной атаки россиян

Российские захватчики 4 июля нанесли дерзкий ракетный удар по городу Первомайский в Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере 40 человек.

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский прокомментировал атаку по Первомайскому. По его словам, оккупантам не удастся избежать ответственности за совершенное преступление.

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Зеленский отреагировал на атаку по Первомайскому

Президент Украины отметил, что в результате ракетного удара по городу Первомайский, который, вероятно, был совершен ракетой Искандер, повреждено 8 многоэтажек. Он отметил, что ему известно о более 40 человек, получивших ранения, 12 из которых составляют дети.

За этот удар враг будет отвечать, как и за все остальные атаки. Российские террористы хотят стать образцовыми в том, как они уничтожают жизнь, а мы станем примером того, как жизнь защищаем,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также сказал, что спасатели вместе с полицейскими проходят обход поврежденных домов. Он также заверил, что всем, кто был ранен этим ракетным ударом, окажут необходимую помощь.

Прокомментировали удар и власти Первомайского

Городской голова Первомайского Николай Бакшеев также высказался, по атаке по населенному пункту. Он подчеркнул, что это очередной акт агрессии со стороны террористической страны.

"По состоянию на данный момент имеем 40 пострадавших, в основном с осколочными ранениями, из них 12 детей, только чудом никто не погиб", – подчеркнул он.

Также Бакшеев рассказал, что в результате прилета повреждено около 2 тысяч зданий в городе, детский сад, школа, а также помещение суда. Он подчеркнул, что вскоре община получит продуктовые наборы и строительные материалы для решения неотложных проблем, возникших в результате удара.

Игнат рассказал, какую именно ракету использовали оккупанты.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что во время очередной террористической атаки российские оккупанты использовали крылатую ракету "Искандер-К". По его словам, эта ракета долетает за достаточно короткое время.

Это не баллистическая, а крылатая ракета, но от этого она не становится менее безопасной. Потому что, как и "Искандер-М" (баллистическая модификация ракеты – 24 Канал), она стартует с наземной установки, со скрытой позиции и неожиданно,

– отметил он.

Игнат также отметил, что прифронтовые зоны Украины находятся в усиленной опасности, ведь у врага есть возможность ближе размещать свои пусковые установки, в том числе и пресловутые С-300. Несмотря на это, он добавил, что это не стоит рассчитывать как новую тактику, ведь обстрелы близких к России районов осуществляется постоянно.

Что известно об обстреле Первомайского