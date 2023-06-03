Атака по пригороду Днепра: количество пострадавших возросло до 20, среди них – 5 детей

Российские оккупанты вечером 3 июня нанесли террористический удар по пригороду Днепра. Оккупанты попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, известно о пострадавших.

По состоянию на 23.50 продолжается поисково-спасательная операция. Сейчас известно о 20 пострадавших.

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Среди них – 5 детей: парни 6, 11 и 15 лет и девушки 11 и 17 лет. Состояние парней оценивают как тяжелое. Состояние девушек – удовлетворительное. Они будут лечиться амбулаторно.

Общее количество пострадавших возросло до 20. Из них 17 – госпитализированы. Под завалами изуродованного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок,

– говорится в сообщении.

У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и ушибы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Оккупанты ударили по пригороду Днепра

Российские оккупанты вечером 3 июня нанесли террористический удар по пригороду Днепра. Вражеская ракета попала между жилыми домами. Люди оказались под завалами. Их спасают.

Николай Лукашук – глава ДОР – отметил: "имеем дело с сумасшедшими извергами, с настоящими террористами". Он призвал людей ночью оперативно реагировать на уведомления о тревоге и уходить в укрытие гражданской защиты.