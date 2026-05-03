Сил обороны ударили по объектам топливно-энергетического комплекса России в Приморске

В ночь на 3 мая украинские беспилотники поразили объекты топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области России. Это один из ключевых российских терминалов для экспорта нефти через Балтийское море.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Что известно об украинском ударе по Приморску в России?

Владимир Зеленский отметил, что временно исполняющий обязанности главы СБУ, генерал-майор Евгений Хмара доложил ему об успешном поражении объектов порта Приморск в России.

Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!

– написал президент.

До этого атаку на российский порт также подтвердил и командующий Силами беспилотных систем ВСУ, майор Роберт "Мадяр" Бровди.

Атака на порт Приморск, как пояснил майор, является частью системной кампании по поражению энергетической и военной инфраструктуры России. Параллельно украинские силы работают над ослаблением противовоздушной обороны противника в оперативной глубине, что позволяет беспилотникам достигать удаленных стратегических целей.

По словам "Мадяра", поражение объектов ТЭК и работа по ПВО противника постепенно подрывают экспортные возможности России и ее способность финансировать войну.

А пока экспорт российской нефти просел где-то на 40%, говорят (речь идет о данных издания Reuters – 24 Канал). Дальше будет, бас-гитара…

– написал командующий СБС.

До этого о атаке беспилотников на Ленинградскую область утром 3 мая писали российские СМИ. В частности, сообщалось, что после атаки дронов там возник пожар.

Кстати, военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, что удары по российским НПЗ не являются ключевым фактором для завершения войны, поскольку резервуары легко восстанавливаются, а экспорт нефти продолжается. По словам эксперта, основные атаки следует делать по портам, откуда отгружается нефть.

Украина не впервые атакует порт Приморск в России

Морской порт Приморск был атакован вечером 22 марта. Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные поразили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск".

После атаки в порту Приморска горели по меньшей мере 4 нефтяных резервуара. Также были приостановлены экспорт сырой нефти и топлива.

В ночь на 27 марта порт снова подвергся атаке. По данным спутниковых снимков, на объекте было зафиксировано существенное усиление возгорания, а над территорией поднимался густой дым.

Также украинские дроны атаковали Балтийский берег, где удалось поразить один из участков нефтепровода в районе порта Приморска, 5 апреля, о чем рассказал Роберт "Мадяр" Бровди. Губернатор Ленинградской области докладывал о пожаре на объекте, возникшем вследствие удара.