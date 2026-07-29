Украинские БпЛА FP-1 атаковали Рязань: пожар зафиксировали на НПЗ и складе WildBerries

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные дальнобойные удары по врагу. Силы обороны атаковали Рязань, в городе возникли мастабные пожары.

Об этом сообщили в ASTRA.

Украина должна добить Wildberries и Ozon: в Fire Point назвали, что терпит крах в России после этого

Что известно об атаке БпЛА по Рязани?

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в 05:30 город атаковали беспилотники, а на территории одного из предприятий произошло возгорание.

В 06:17 Малков написал об отбое воздушной тревоги. По его словам, в городе зафиксированы масштабные пожары.

Взрывы в Рязани: смотрите видео

Рязань. Атакован логистический центр компании WildBerries, виден пожар на территории объекта. Также предварительно горит Рязанский НПЗ после атаки,

– заявил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также после атаки компания Wildberries временно ограничила доступ к своему сортировочному комплексу "Рязань – Тюшевская", призвав работников пока не приезжать на склад до "восстановления" его работы.

Последствия атаки БпЛА по Рязани / Фото ASTRA

В Fire Point сообщили, что Рязанский НПЗ является одним из самых больших в России. Предприятие, принадлежащее "Роснефти", обладает мощностью переработки более 17 миллионов тонн нефти в год и выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо.

Завод входит в число ключевых поставщиков горючего для центральных регионов России,

– заявили в Fire Point.

В компании отметили, что логистический хаб Wildberries в Рязани является одним из крупнейших центров обработки, сортировки и распределения товаров.

Через такие комплексы ежедневно проходят сотни тысяч отправлений, что делает их важнейшими элементами логистической инфраструктуры и потребительской экономики врага.

Другие новости о дальнобойных ударах ВСУ по оккупантам

Тюменский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после удара украинского беспилотника 25 июля.

Номинальная мощность предприятия составляет около 9 миллионов тонн сырья в год (или 180 тысяч баррелей в сутки). По оценкам участников рынка, НПЗ ежегодно перерабатывает около 6 миллионов тонн сырой нефти.

Утром 25 июля украинские дроны долетели до Западной Сибири и устроили по Тюменскому НПЗ. Беспилотники прошли более 2000 километров.