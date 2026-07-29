Украинские БпЛА FP-1 атаковали Рязань: пожар зафиксировали на НПЗ и складе WildBerries
Украинские военные продолжают наносить сокрушительные дальнобойные удары по врагу. Силы обороны атаковали Рязань, в городе возникли мастабные пожары.
Об этом сообщили в ASTRA.
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Что известно об атаке БпЛА по Рязани?
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в 05:30 город атаковали беспилотники, а на территории одного из предприятий произошло возгорание.
В 06:17 Малков написал об отбое воздушной тревоги. По его словам, в городе зафиксированы масштабные пожары.
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Рязань. Атакован логистический центр компании WildBerries, виден пожар на территории объекта. Также предварительно горит Рязанский НПЗ после атаки,
– заявил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.
Также после атаки компания Wildberries временно ограничила доступ к своему сортировочному комплексу "Рязань – Тюшевская", призвав работников пока не приезжать на склад до "восстановления" его работы.
Последствия атаки БпЛА по Рязани / Фото ASTRA
В Fire Point сообщили, что Рязанский НПЗ является одним из самых больших в России. Предприятие, принадлежащее "Роснефти", обладает мощностью переработки более 17 миллионов тонн нефти в год и выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо.
Завод входит в число ключевых поставщиков горючего для центральных регионов России,
– заявили в Fire Point.
В компании отметили, что логистический хаб Wildberries в Рязани является одним из крупнейших центров обработки, сортировки и распределения товаров.
Через такие комплексы ежедневно проходят сотни тысяч отправлений, что делает их важнейшими элементами логистической инфраструктуры и потребительской экономики врага.
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Тюменский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после удара украинского беспилотника 25 июля.
Номинальная мощность предприятия составляет около 9 миллионов тонн сырья в год (или 180 тысяч баррелей в сутки). По оценкам участников рынка, НПЗ ежегодно перерабатывает около 6 миллионов тонн сырой нефти.
Утром 25 июля украинские дроны долетели до Западной Сибири и устроили по Тюменскому НПЗ. Беспилотники прошли более 2000 километров.