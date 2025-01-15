Мощный показатель: как удары по России уже сказались на безопасности Украины

Враг 15 января снова атаковал Украину, а его целью стала газовая инфраструктура и энергетические объекты. Вероятно, это ответ России на масштабную атаку по ее территории накануне ночью.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, добавив, что Владимир Путин циничный человек. Он не мог закрыть глаза на знаковую операцию Украины по нанесению ударов по военным объектам оккупантов.

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Что поразила Украина

В ночь на 14 января Вооруженные Силы поразили военные цели врага на большой дальности. Для этого привлекли более 200 ударных дронов и определенное количество ракет, в частности ATACMS. На некоторых объектах пожары не могли погасить в течение суток. Более того, такие цели относятся к приоритетным.

Это объекты, где производят и хранят горюче-смазочные материалы, вооружение, технику, боеприпасы для российских сил. А также – аэродромы, откуда применяют это оружие,

– рассказал Игорь Романенко.

То есть говорится о знаковом и совокупном ударе. Более того, для него использовали не только беспилотники и ракеты, а ракеты-дроны, которые сочетают в себе преимущества обоих средств. Есть надежда, что в 2025 году они выйдут на масштабирование.

Как это повлияет на Украину

Уничтожение горюче-смазочных материалов россиян напрямую связано с ситуацией на фронте в Украине. Можно проследить, что применением стратегических бомбардировщиков, тактической авиации врага стало несколько ограниченным. Конечно, немало средств до сих пор сохраняется, но, например, уменьшилось применение управляемых авиационных бомб.

В последние годы Украина ищет им противодействие, ведь КАБы наносят серьезный ущерб. Именно благодаря комплексным ударам по складам, предприятиях россиян мы видим уменьшенное использование авиации, которая сбрасывает эти бомбы.

Есть доказанные цифры, которые поражают. Например, на 70% уменьшилось применение КАБов. Это очень важный показатель, поэтому усилия в этом смысле надо только наращивать,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Если бы в придачу Украина получила нужное дальнобойное оружие, а на самолеты F-16 поставили ракеты класса "воздух-земля" – наши Воздушные силы могли бы лучше поддержать пехоту, которая сейчас в очень тяжелом состоянии. Поэтому определенный прогресс и развитие точно есть, хоть он и не такой быстрый, как этого хочется.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что удалось нанести удары по целям на расстоянии от 200 до 1 100 километров. Говорится о Брянской, Саратовской, Тульской области России и Республике Татарстан. Эту атаку назвали самой массовой за период войны.