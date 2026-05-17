Под атакой была не только Московская область: в Генштабе разрыли детали успешных ударов по врагу

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным и промышленным объектам России. Под атакой оказалось предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, где производят микросхемы для высокоточного оружия, а также ряд командных пунктов и мест скопления оккупантов.

Для ударов по целям в Московской области украинские военные применили новейшие отечественные беспилотные системы. Об этом сообщает Генштаб.

Что известно об ударах по России?

16 мая и в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. Среди пораженных целей – предприятия военно-промышленного комплекса, командные пункты, узлы управления беспилотниками и места сосредоточения живой силы врага.

Для атак по целям в Московской области украинские военные применили новейшие отечественные разработки, в частности RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint и БАРС-СМ GLADIATOR.

Одной из ключевых целей стало предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области. Оно специализируется на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для российского высокоточного оружия. После удара на территории предприятия зафиксировали пожар.

Известно, что "Ангстрем" является важной частью российского военно-промышленного комплекса и участвует в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для нужд оккупационной армии.

Кроме того, украинские силы поразили насосную станцию "Солнечногорская" в Московской области. Она является критически важной частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы. Этот объект используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в частности для обеспечения российской армии. После атаки на территории станции также вспыхнул пожар.

Силы обороны также нанесли удары по командному пункту противника в районе Бунге Донецкой области. Отдельно были поражены пункты управления беспилотниками врага в районах Двуречной Харьковской области, Заветного на Херсонщине и Удачного в Донецкой области.

Кроме этого, украинские военные атаковали места сосредоточения живой силы оккупантов в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области и Волфинского Курской области России. Также удары нанесли по двум скоплениям российских войск вблизи Новоэкономичного в Донецкой области.

В Силах обороны отметили, что Украина и в дальнейшем будет системно наносить удары по военной инфраструктуре России, чтобы ослабить возможности оккупантов продолжать войну против Украины.

