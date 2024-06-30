Россия обстреляла Селидово в Донецкой области: серьезно повреждена шахта – жуткое фото

Россия продолжает циничные атаки по Украине. Одним из последних стал обстрел 29 июня по городу Селидово Донецкой области.

Атака была осуществлена поздно вечером. Россияне в этом прифронтовом городе попали по шахте.

Смотрите также Зеленский во время визита в Донецкую область сделал важное распоряжение по Покровскому направлению

Повреждены производственные помещения

Взрыв в Селидово прогремел примерно в 22:25.

В городском совете сообщили, что в результате российского обстрела повреждены производственные помещения шахты. К сожалению, некоторые из них полностью разрушены.

О пострадавших от атаки пока не сообщается.

Добавим, что город Селидово постоянно находится под российскими обстрелами, ведь расположен он недалеко от линии фронте и на самом активном его направлении – Покровском.

Так, на рассвете 26 июня российская армия сбросила на город авиабомбыв ФАБ-500. Из-за этого значительные повреждения получили дома и административные здания. К счастью, обошлось без пострадавших или погибших.

Ужасные последствия российской атаки по шахте в Селидово / Фото Селидовского городского совета