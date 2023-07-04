Атака России по мирным в Сумах: полиция показала первые минуты после удара

Российские захватчики ударили "Шахедами" по двум многоквартирным домам и помещению СБУ в Сумах. Патрульные полицейские показали первые минуты после атаки россиян.

Трагедия произошла ориентировочно в 11 часов 4 июля. Россия унесла жизни не менее 4 человек, еще 21 человек – ранен.

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Что происходило в первые минуты после атаки по Сумам

Патрульная полиция рассказала, что они приехали на место трагедии буквально через считанные минуты после российской атаки.

Инспекторы ограничили движение транспорта, огородили место происшествия, осмотрели каждое поврежденное помещение и эвакуировали граждан. По адресам попаданий сейчас до сих пор (говорится о ситуации по состоянию на 18:51 3 июля – 24 Канал) работают полицейские, спасатели и все соответствующие службы,

– рассказали правоохранители.

На видео видно, как патрульные обходили квартиры местных жителей, которые могли оказаться в опасности. Пожилых людей выводили из домов.

Первые минуты после атаки по центру Сум: смотрите видео

Россия атаковала Сумы: главное